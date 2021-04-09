Прокурори наполягали на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 70 млн грн.

Вищий антикорупційний суд взяв під варту брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка - Юрія Зонтова.

Зонтова відправили під варту до 4 червня з альтернативою застави 35 млн 185 тис. грн, пише "Українська правда". Другому фігуранту справи продовжать обирати запобіжний захід у п'ятницю, 9 квітня.

Читайте такожМільйони доларів, сотні тисяч євро: у брата судді Вовка знайшли склад готівкиЗа версією слідства, Юрій Зонтов та ще один адвокат - Юрій Донець - на початку 2021 року запропонували "допомогти" страховій компанії "АКС Кепітал", яка зараз перебуває у процесі припинення діяльності. Фірма подала до Окружного адмінсуду позов проти Державної податкової служби, де просить визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення. Донець представляв інтереси компанії в суді.

Адвокатів "здав" правоохоронцям чоловік на прізвище Коваленко, який був ліквідатором "АКС Кепітал" і якого підбурювали дати хабар судді Тетяні Балась.

За твердженням слідства, Донець під час зустрічі з Коваленком запропонував йому за 100 тис. дол. організувати рішення на користь страхової компанії. Після цього адвокат залучив свого знайомого - Юрія Зонтова, оскільки той є рідним братом голови ОАСК і міг би сприяти передачі хабаря. При цьому Донець нібито говорив своєму клієнту, що домовлятися із суддею будуть зокрема й через голову суду Павла Вовка. Коваленко у січні 2021 року написав заяву до НАБУ про підбурювання до давання хабаря.

Читайте такожСуддя Вовк уп’яте не з’явився до Вищого антикорупційного суду16 березня йому сказали, що суддя Балась попередньо погодилася ухвалити потрібне рішення за гроші, а 25 березня ліквідатор страхової компанії передав Донцю перший транш у розмірі 10 тис. дол. 29 березня Коваленку сказали, що із суддею остаточно домовились про рішення і до 5 квітня їй треба передати залишок хабаря. За твердженням НАБУ, з 90 тис. дол., які Коваленко 5 квітня передав Донцю, 10 тис. адвокат залишив собі.

У суді з обрання Зонтову запобіжного заходу прокурори наполягали на триманні його під вартою з альтернативою застави 70 млн грн.

Натомість захист просив у клопотанні відмовити: Зонтов, за словами адвокатів, не збирався переховуватися від слідства, він військовий, має міцні соціальні зв'язки, а все його майно та родина перебувають в Україні. Зонтов заявив, що сума застави не відповідає його доходам, адже його річна зарплата становить 400 тис. грн.

Затримання брата судді Вовка

У вівторок, 6 квітня, антикорупційні органи викрили на отриманні 100 тис. дол. хабаря двох адвокатів.

"НАБУ та САП викрили "на гарячому" двох адвокатів, які обіцяли за 100 тис. дол. США та через голову ОАСК розв'язати питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб'єкта господарювання", - повідомляли в НАБУ.

ЗМІ з'ясували, що один з адвокатів - брат голови ОАСК Павла Вовка - Юрій Зонтов. Згодом у НАБУ підтвердили, що один із затриманих справді є "близьким родичем голови ОАСК", однак більше подробиць не повідомили.

7 квітня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам у справі про намір дати хабар суддям Окружного адміністративного суду Києва та підтвердила інформацію про те, що один із них - брат судді Вовка.

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Автор: Катерина Комолова