Раніше керівник другого підрозділу детективів публічно звинуватив директора НАБУ у зловживанні службовим становищем і порушенні законів.

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував наказ директора НАБУ Артема Ситника про звільнення керівника другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Олександра Карєєва, відновив його на посаді і зобов'язав виплатити 629 тис.грн. компенсації.

Про це стало відомо з постанови суду від 17 березня 2021 року у справі №640/11970/20.

Раніше керівник другого підрозділу детективів публічно звинуватив директора НАБУ у зловживанні службовим становищем і порушенні законів.

"Починаючи з 2017 я став помічати, що Ситник є не чистим на руку щодо обійманої посади. Це підтвердилося конкретними фактами - "злиття" інформації про заплановані обшуки, негласні слідчі розшукові дії в рамках кримінальних проваджень, підігравання фігурантам кримінальних проваджень, лобіювання їх інтересів, використанням адмінресурсу і свого кумівського оточення в керівництві НАБУ і в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі з метою протидії розслідуванню», - заявляв Олександр Карєєв в ефірі телеканалу НАШ.

Як приклад, Олександр Карєєв навів справу екс-керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, якому детективи НАБУ вручали підозру в клініці «Феофанія» і якого там же затримували.

«У березні 2017 я прийшов у кабінет до Ситника. Там був керівник управління внутрішнього контролю. Я показав йому інформацію з конфіденційних джерел, що напередодні затримання пана Насірова певна посадова особа керівної ланки НАБУ "злила" інформацію про планований день затримання Насірова. З цієї причини Насірова затримували не в кабінеті, а на лікарняному ліжку в "Феофанії"», - заявив Карєєв.

Крім того, Карєєв стверджує, що Ситник разом зі своїм кумом Андрієм Калужинським - керівником Головного підрозділу детективів НАБУ - бере участь у системних корупційних діях.

"Фігуранти розслідування замаху на рейдерське захоплення агрохолдингу «Агрейн» через дружину Ситника Анну звернулися до нього, щоб зупинити розслідування. Після цього на боці фігурантів з'явився адвокат Денис Сидоренко, який разом з Ситником працював в адвокатському об'єднанні «юридичні гарантії». Після цього детектив мого підрозділу йде вручати повістку одному з керівників органів прокуратури, який теж фігурував у розслідуванні. У прокуратурі детектива сприйняли як людину Ситника, і в ході розмови детектив дізнався, що Ситник надсилав Дениса Сидоренка до цього керівника з метою узгодити план протидії розслідуванню, так як посадові особи прокуратури також були фігурантами цього кримінального провадження», - розповів Олександр Карєєв в ефірі телеканалу НАШ».

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Автор: Іван Бойко