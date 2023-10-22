Там зауважили, що в нинішніх реаліях Києву потрібно надавати всю необхідну військову техніку і зброю.

Щоб звільнити анексований Крим, перш за все треба, щоб Україна виграла війну.

Про це в інтерв’ю радіо Свобода заявила спікер Палати депутатів парламенту Чехії Маркета Пекарова Адамова. "Абсолютно впевнена, що це перший крок до цього, треба виграти війну, а потім мати можливість деокупувати також Крим, як і усі українські території", - висловила думку вона.

Спікер зазначила, що саме з цієї причини західні країни мають підтримати Україну як вільний, демократичний світ у цій боротьбі та всіма можливими засобами допомогти їй перемогти.

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"Мається на увазі, звичайно, підтримка всією необхідною військовою технікою. І я як чеський політик і представник цієї держави можу сказати, що Чехія з Україною буде до кінця війни. Тож ми вас підтримуватимемо до кінця війни", підкреслила вона.

Допомога Чехії Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Чехія постійно надає нам всіляку підтримку.

30 вересня стало відомо, що Чехія дозволила Україні відкрити лінії виробництва власної розробки штурмової гвинтівки CZ BREN 2. Зброя в локальній версії отримає назву "Січ".

А 3 жовтня Чехія виступила за те, щоб переговори про членство України в Євросоюзі почалися вже цієї осені або на початку наступного року.

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