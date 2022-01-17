У ДБР наголошують, що інформація щодо залучення такого адвоката є неправдивою та не відповідає дійсності.

Державне бюро розслідувань не залучало адвоката безоплатної вторинної правової допомоги для надання її Петру Порошенку у суді.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань у своєму Telegram.

"Інформація щодо залучення працівниками ДБР такого адвоката є неправдивою та не відповідає дійсності. Наразі встановлюються усі обставини розповсюдження цієї інформації, після чого буде надана правова оцінка таким діям", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, після оголошення перерви у судовому засіданні з обрання запобіжного заходу Петру Порошенку, він заявив про те, що суд нібито хотів призначити йому державного адвоката.

Справа Порошенка: що відомо

ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Порошенко є одним з фігурантів справи. Він підозрюється в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

У вересні-листопаді 2021 року у цій справі повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.