Денис Малюська заявив, що протягом наступних 180 днів олігархи мають зробити непростий вибір.

Міністр юстиції Денис Малюська нагадав, що мають зробити олігархи із введенням антиолігархічного закону в дію.

Як повідомив Малюська у Facebook, у суботу, 6 листопада, "Голос України" опублікував закон про олігархів.

"Це означає, що протягом наступних 180 днів олігархи мають зробити непростий вибір: або отримати офіційний статус олігарха та потрапити під обмеження, встановлені новим законом, або ж позбутися ознак, які визначають їх як олігархів (наприклад, перестати впливати на політику, позбутися монопольного становища або продати медіа покупцеві з бездоганною діловою репутацією)", - написав він.

Малюська нагадав, що тому, хто вирішить залишитись олігархом і після введення закону в дію, буде заборонено: фінансувати політичні партії, бути покупцем об’єктів великої приватизації, фінансувати політичну агітацію.

Крім того, контакти чиновників з олігархами або їх представниками будуть публічно декларуватися, а самі олігархи нестимуть істотні репутаційні ризики у діловому світі.

За словами міністра, з метою імплементації закону про олігархів найближчим часом Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення розробить та затвердить Порядок проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації, Рада нацбезпеки та оборони затвердить Положення про реєстр олігархів і порядок його формування та ведення, а також розробить такий реєстр.

"Введення в дію закону про олігархів припадає на період між травневими святами, а перші "номінаційні" засідання РНБОУ будуть можливими (з дотриманням усіх процедурних обмежень) уже з двадцятих чисел травня", - зазначив він.

Закон про олігархів, що відомо

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про олігархів.

У законі визначається, що олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак: бере участь у політичному житті; має значний вплив на засоби масової інформації; є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне становище на ринку та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище; підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 млн прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Автор: Антоніна Доломанжи