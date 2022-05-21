В Україні Віктор Медведчук підозрюється в держзраді.

У Росії мають намір розглянути питання можливості обміну кума президента РФ Володимира Путіна і українського депутата від уже неіснуючої партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука на українських полонених з "Азовсталі".

Про це заявив член переговорного процесу, голова комітету Держдуми з міжнародних справ і голова фракції ЛДПР Леонід Слуцький, повідомляє Інтерфакс.

"Ми вивчимо питання можливості обміну Медведчука на"азовців". Не ми - ЛДПР, а ті люди в Москві, які мають такі повноваження", - заявив Слуцький 21 травня на прес-конференції в окупованому Росією Донецьку.

Як раніше повідомляв УНІАН, Віктор Медведчук підозрюється в держзраді. Перед повномасштабним вторгненням РФ він перебував під домашнім арештом, але напередодні атаки росіян з'явилася інформація про таємний виїзд дружини члена ОПЗЖ Оксани Марченко в Білорусію. Незабаром втік і сам Медведчук.

У слідства було кілька оперативних версій, де може ховатися кум Путіна. Але Генеральний прокурор Ірина Венедиктова відмовилася розкривати деталі пошуків Медведчука, тільки підтвердила, що заради цього залучили спеціальну групу.

12 квітня Медведчука спіймали, коли він намагався втекти з України у формі ВСУ. У Кремлі спочатку ставили під сумнів упіймання кума Путіна і звинувачували Україну у фейках.

Пізніше Медведчук сам звернувся до Путіна і Зеленському з проханням обміну його на захисників і жителів Маріуполя, які зараз знаходяться в заблокованому місті і не мають можливості покинути зону бойових дій через регулярні обстріли РФ. У Москві ж відкинули дану пропозицію.

Нагадаємо, 17 травня в Міноборони України повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталі" захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

Агентство Reuters з посиланням на свідків повідомило, що щонайменше 7 автобусів з українськими захисниками Маріуполя виїхали з "Азовсталі".

18 травня радник керівника офісу президента Михайло Подоляк сказав, що процес евакуації захисників "Азовсталі" триває і він складний.

20 травня командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні висловив сподівання, що загиблих героїв з "Азовсталі" найближчим часом вдасться поховати з почестями.

Для повернення їх додому буде здійснена процедура обміну на російських військовополонених.

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