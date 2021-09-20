Сергій Наєв зазначив, що враховуючи військову активність Росії, "загрози повномасштабного вторгнення на територію України зберігаються".

Росія може перейти до реальних бойових дій на півдні України в будь-який зручний для її керівництва час.

Про це заявив Командувач Об'єднаних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю РБК-Україна.

Проте, за його словами, прямих ознак того, що РФ найближчим часом розпочне військову агресію немає.

"Військові загрози з боку РФ на Півдні України з кожним роком лише зростають. Сказати, що є прямі ознаки того, що РФ найближчим часом розпочне військову агресію не можна. Однак стрімка мілітаризація окупованого півострова та створення надпотужної військової бази лише посилює загрози національній безпеці України у воєнній сфері. Крім того, досвід 2014 року свідчить про те, що РФ може піти не тільки на загострення, але може перейти до реальних бойових дій на Півдні України в будь-який зручний для російського керівництва час", - сказав Наєв.

Він також зазначив, що на тлі запуску "Кримської платформи" Росія посилює тиск щодо недопущення вироблення механізму з мирної деокупації Криму, погрожуючи можливим розширенням збройної агресії.

Також Наєв додав, що наразі в окупованому Криму не виявлено ознак створення наступальних угруповань військ.

"Проте, враховуючи досвід навчань, Росія досягла спроможностей з оперативного перекидання військ на великі відстані, що є черговим небезпечним чинником", - зазначив генерал-лейтенант.

Наєв також додав, що враховуючи військову активність Росії навколо України, зокрема щодо проведення масштабних військових навчань за наступальною тематикою, "загрози повномасштабного вторгнення на територію України зберігаються".

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Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

Автор: Олександр Топчій