Джей Салліван зазначив, що "згідно з наявними свідченнями в їх сукупності", США зазвичай дотримуються своїх зобов'язань.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван попередив, що з приходом Дональда Трампа до влади угоду про безпеку з Україною може бути буде скасовано.

"Я не можу змінити цей непорушний факт. І я не намагатимуся ввести когось в оману і говорити, ніби те, що написано (йдеться про "гарантії безпеки" - УНІАН), викарбувано в камені", - цитує Саллівана видання BRIEF.

За його словами, в історії були факти, коли домовленості одного уряду, змінювалися іншим урядом.

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Водночас Салліван зазначив, що, "згідно з наявними свідченнями в їхній сукупності", США зазвичай дотримуються зобов'язань під час укладення угод на довгий термін "незалежно від зміни адміністрацій".

Угода США та України - останні новини

Президент США Джо Байден і лідер України Володимир Зеленський підписали безпекову угоду, яка розрахована на 10 років. Зазначається, що в межах цієї угоди в разі збройного нападу в майбутньому вищі посадові особи США та України повинні будуть зустрітися протягом 24 годин, щоб визначити, що потрібно в обороні для України.

Зі свого боку Дональд Трамп під час передвиборчого виступу в Детройті знову пригрозив зупинити допомогу Україні.

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