Президент також підкреслив, що Україна має бути членом Євросоюзу.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що після отримання статусу партнера з розширеними можливостями Україна має отримати План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.

Читайте такожІнтеграція України до НАТО вимагає прогресу у реформах - посольство СШАЯк повідомляє прес-служба Офісу президента, про це Зеленський заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом.

Глава держави висловив подяку Литві за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за важливу підтримку в реалізації стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції.

«Україна має бути членом Євросоюзу. Дякую також за підтримку вступу України до НАТО. Ми розраховуємо, що після отримання статусу партнера з розширеними можливостями Україна має отримати ПДЧ. А в подальшій перспективі ми бачимо себе членами НАТО», – сказав Зеленський.

Президент також вважає важливою підтримку позиції України з метою протидії проекту «Північний потік – 2» та збереження енергетичної безпеки в Європі.

«Хочу подякувати за санкційну політику через тимчасову окупацію Криму, через війну на Донбасі та заради енергетичної безпеки Європи», – наголосив Зеленський.

За його словами, він очікує на особисту участь президента Литви в урочистих заходах з нагоди 30-річчя незалежності України та в саміті «Кримської платформи», які відбудуться у Києві в серпні 2021 року.

Шлях України в НАТО

9 лютого 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Брюсселі на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що Україна у короткостроковій перспективі хоче отримати План дій щодо членства в Північноатлантичному альянсі.

12 червня 2020 року НАТО визнав Україну учасником Програми розширених можливостей (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Україна отримає користь від розширеного доступу до програм взаємосумісності військ і ширшу можливість брати участь у військових навчаннях альянсу та здійснювати обмін інформацією, в тому числі набутим досвідом.

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Автор: Костянтин Гончаров