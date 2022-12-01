За проект закону проголосували понад 280 народних депутатів.

Верховна Рада ухвалила в цілому закон про удосконалення державного регулювання у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк, за відповідний законопроект №6173 проголосували 289 народних депутати.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроекту є пришвидшення інтеграції України до Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу, а також максимальне наближення положень національного законодавства до європейських вимог у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг.

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Як зазначив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, прийнятий законопроект - фундамент для підписання майбутньої Угоди між Україною та Європейським Союзом щодо взаємного визнання електронних довірчих послуг.

"Цифровий безвіз" України з ЄС - що вже повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня Україна отримала доступ до фінансування цифрових проектів у межах програми ЄС "Цифрова Європа" на 6 млрд євро.

17 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна планує долучитись до "цифрового безвізу" з Європейським Союзом.

Нагадаємо, наша держава 23 червня стала кандидатом на вступ в Євросоюз.

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