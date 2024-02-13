Відомо, що Київ може отримати 96,5 мільярдів євро субсидій від Спільної сільськогосподарської політики ЄС протягом семи років.

Україна може розглянути можливість відмови від аграрних субсидій Європейського Союзу в обмін на пом’якшення вимог блоку "Зелений курс" під час переговорів про вступ, які розпочнуться наступного місяця.

Як пише Reuters, про це повідомив анонімний український чиновник. Зазначається, що інтеграція величезного сільськогосподарського сектора України, який до повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році був четвертим у світі постачальником зерна, до Європейського Союзу, ймовірно, буде дуже чутливим як у політичному, так і в економічному плані.

Відомо, Київ може отримати 96,5 мільярдів євро субсидій від Спільної сільськогосподарської політики ЄС протягом семи років, якщо чинні правила будуть застосовані до розширеного союзу. Однак "Зелений курс" ЄС, який десятиліттями встановлює сільськогосподарські правила для 27 членів блоку, може ускладнити ведення бізнесу для українських фермерів більше, ніж робота без субсидій, які надає блок, зазначає джерело.

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"Мені здається, що ідеальна стратегія переговорів (це досягти) менших обмежень у торгівлі, менших обмежень щодо навколишнього середовища (для українських фермерів), і ми готові обміняти це на субсидії. Ми повинні захистити свою конкурентоспроможність, ми не повинні робити бюрократію, яка б зупиняла розвиток особливо в наших умовах – наприклад, отримати десять екологічних сертифікатів за якусь дрібницю", – зазначив чиновник.

Багато українських аграріїв вважають, що приєднання до Євросоюзу дасть їм доступ до масштабних дотацій, що дозволить збільшити врожай і принести більше доходу. Однак деякі чиновники кажуть, що ці субсидії можуть зіграти проти України.

"Я вважаю, що це проблема. Дотації в сільському господарстві дуже часто грають погану роль, коли вони стають знеболюючим і до них звикають", – сказав чиновник.

Українські аграрії можуть стати менш динамічними, вважає джерело.

"Коли ти живеш в системі дотацій, ти до них прив'язаний. Якщо у вас дотація на моркву, то тільки морква буде саджатися", – зазначив він.

Вступ України до ЄС: основне

28 лютого 2022 року українська сторона офіційно подала заявку на членство України в Європейському союзі.

26 червня 2022 року Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі.

Тепер Україна повинна остаточно впровадити усі сім рекомендацій Єврокомісії, озвучених після надання Україні статусу країни-кандидата на вступ. Зокрема, до березня 2024 року необхідно практично впровадити ряд законів і продемонструвати прогрес у боротьбі з корупцією.

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