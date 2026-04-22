Зеленський поділився своїми очікуваннями від уряду Мадяра

В Україні готові до зустрічі з новообраним прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.

Президент України Володимир Зеленський очікує на конструктивні відносини з новою угорською владою. Як передає кореспондент УНІАН, про це вінповідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

Зокрема, глава держави розповів, чи планується зустріч з новим керівництвом Угорщини.

Про очікування від нового уряду Угорщини

"Я дуже надіюсь, що угорська позиція буде конструктивна щодо нас. Ми також будемо демонструвати кроки назустріч. Ми, сусіди, повинні жити точно в мирі", - заявив він.

Зеленський готовий зустрітися з Мадяром у будь-який момент

"Що стосується зустрічі: я готовий в будь-який момент. Але я думаю, що у нового премʼєр-міністра, новообраного, є внутрішні питання щодо формування уряду і питань з Європейським Союзом. Ми готові в будь-якому випадку", - відзначив президент України.

Вибори в Угорщині

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня в Угорщині відбулись вибори до парламенту. За їх підсумками має бути сформовано новий уряд на чолі з Петером Мадяром.

Після 16 років безперервного правління Віктора Орбана перемога партії "Тиса" на чолі з Петером Мадяром на парламентських виборах в Угорщині знаменує довгоочікувану зміну напряму для Угорщини після антимігрантських та антиєвропейських гасел та зростаючої дружби з Москвою.

Мадяр має має намір відродити вплив Центральної Європи в середині Європейського Союзу, звернувшись до угорського імперського минулого часів Автор-Угорщини. Він прагне зміцнити відносини між Угорщиною та Австрією з історичних, а також культурних та економічних причин.

