Президент України зазначив, що Трамп ще два з половиною роки буде очолювати Білий дім, а що буде потім - невідомо.

Думка про те, що Росія може відмовитися від нового нападу на Україну через страх перед президентом США Дональдом Трампом, не є достатньою гарантією безпеки, сказав в інтерв'ю Фактам президент України Володимир Зеленський.

На думку українського лідера, відсутність міжнародних партнерів на лінії зіткнення не допоможе в стримуванні Росії від чергового вторгнення.

"Які гарантії безпеки Україні дають? Якщо на контактній лінії немає присутності наших партнерів, то чому росіянам через якийсь термін знову не почати наступ? От чому? Я просто не розумію, чому? Я причин не бачу. Що буде їх обмежувати? Що?", - зазначив Зеленський.

Він додав, що в США впевнені в тому, що Росія не наважиться напасти знову на Україну, оскільки буде боятися жорсткої реакції з боку очільника Білого дому.

"От, наприклад, США кажуть - президент Трамп. Президент Трамп ще два з половиною роки, а що потім будемо робити?", - зауважив Зеленський.

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку президента України Володимира Зеленського, виведення українських військ з Донбасу, як того вимагає Росія, стане для України стратегічною поразкою. Зеленський нагадав, що Сили оборони зберігають присутність не лише на Донеччині, але й на частині Луганської області. Якщо наша країна виведе свої війська з Донбасу, вона стане слабшою, оскільки в цьому регіоні побудовані фортифікаційні споруди. Президент України додав, що на підконтрольній території Донбасу проживає близько 200 тисяч людей. Якщо віддати цю територію ворогу, це ще й морально послабить українську армію.

Також ми писали, що російський опозиційний проєкт зазначив, що російський диктатор Володимир Путін знизив публічну активність на тему війни в Україні через слабке просування армії РФ на фронті. За даними, з початку 2026 року Путін провів лише один захід, що безпосередньо стосувався війни проти України. За словами журналістів, минулого року очільник Кремля поводився інакше. Зокрема, він провів щонайменше 6 заходів за участю військових, тричі відвідував командні пункти угруповань, що воюють в Україні, двічі радився щодо ситуації "у зоні СВО".

