Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна вирішить російське питання, загрозу можливо ліквідувати лише силою.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
"Наївний шантаж погрозами і страшилками "референдумів", "мобілізацій" від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми…", - зазначив керівник ОП.
Він наголосив, що саме так виглядає страх розгрому, адже ворог боїться та примітивно маніпулює.
"Україна вирішить російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою", - підкреслив Єрмак.
Як повідомляв УНІАН, гауляйтер Володимир Сальдо, який зараз очолює окупаційну адміністрацію в Херсонській області, заявив про проведення "референдуму" щодо входження області до складу Російської Федерації.
Окрім того, сьогодні в Росії Держдума ввела до Кримінального кодексу поняття "мобілізація", "воєнний стан" і "воєнний час". Зокрема, самовільне залишення частини в період мобілізації та воєнного стану, а також добровільна здача в полон каратимуться в'язницею.