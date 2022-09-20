Голова ОП наголосив, що Росія шантажує погрозами і залякує "референдумами" та "мобілізацією" через те, що боїться розгрому.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна вирішить російське питання, загрозу можливо ліквідувати лише силою.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Наївний шантаж погрозами і страшилками "референдумів", "мобілізацій" від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми…", - зазначив керівник ОП.

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Він наголосив, що саме так виглядає страх розгрому, адже ворог боїться та примітивно маніпулює.

"Україна вирішить російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою", - підкреслив Єрмак.

Як повідомляв УНІАН, гауляйтер Володимир Сальдо, який зараз очолює окупаційну адміністрацію в Херсонській області, заявив про проведення "референдуму" щодо входження області до складу Російської Федерації.

Окрім того, сьогодні в Росії Держдума ввела до Кримінального кодексу поняття "мобілізація", "воєнний стан" і "воєнний час". Зокрема, самовільне залишення частини в період мобілізації та воєнного стану, а також добровільна здача в полон каратимуться в'язницею.

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