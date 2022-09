Єрмак зазначив, що Росія зі своєю манією величі загрожує цілому світу.

Росія не бореться з терористами - вона платить їм за службу, виховує терористів зі своїх дітей і спонукає до тероризму своїх громадян.

Про це йдеться в колонці керівника офісу президента Андрія Єрмака, опублікованій в HuffPost.

У своїй колонці Єрмак звернув увагу на кричущу пропаганду в РФ. "У світі, в якому сьогодні живе Росія, у тигра цілком можуть бути крила, дзьоб і ласти – якщо на те буде воля Кремля", - зазначив він.

Відео дня

Крім того, він зазначив, що керівництво Росії перетворило на зброю майже чверть світових запасів природного газу, але майже третина домогосподарств в самій країні не може опалювати ним свої будинки. У Росії майже чверть населення живе без каналізації, але ракети вважаються там потрібнішими ніж унітази.

Єрмак написав, що в РФ люблять "велич", але ця занадто туманна річ ніколи не вимірюється економічним розвитком, благополуччям або якістю життя - росіяни вимірюють її страхом. Терор є частиною життя в Росії.

"Оскільки росіяни бояться самих себе і того, ким вони стали, вони шукають розраду в переслідуванні інших своєю "могутністю". Вони впевнені, чим більше людей у світі страждає від рук російського уряду, тим потужнішою стає їхня держава", - написав Єрмак.

У Росії панує культ смерті, там з дитинства вчать, що їм, цілком можливо, доведеться померти заради слави держави. Нещодавно саме про це говорив школярам кремлівський пропагандист Володимир Соловйов: "Російська людина завжди готова померти. Ми ніколи не знаємо, коли Батьківщина скаже: "Треба!".

"Колись Стінг співав:" I hope the Russians love their children, too" ("Я сподіваюся, що росіяни теж люблять своїх дітей"). Цю пісню я згадав у березні 2022-го, коли прослухав запис російського військового, який телефонував дружині з щойно захопленого містечка на Київщині. Він хвалився, як пограбував будинок української сім'ї, щоб забезпечити свою власну", - поділився Єрмак, додавши, що для російських солдатів, багато з яких є вихідцями з найбідніших регіонів РФ, мародерство в Україні стало легким способом поліпшити рівень життя своїх близьких.

Також, за словами Єрмака, відмова матері від сина після потрапляння в український полон теж є проявом любові в спотвореній російській реальності. "Коли українська журналістка подзвонила їй і повідомила, що її дитина в полоні і сидить поруч, мати відповіла, що у неї немає сина – і поклала трубку. Вас може шокувати така бездушність. Але цю жінку можна зрозуміти. З радянських часів російських військовополонених вважали зрадниками, а їхніх родичів нерідко переслідують навіть зараз", - пояснив він.

Також у своїй колонці Єрмак написав про британського волонтера Пола Юрі. За його словами, після шести тижнів переговорів Росія повернула Україні тіло Юрі. Він потрапив у полон у квітні під час евакуації цивільних із зони бойових дій у Запорізькій області.

"У липні росіяни повідомили, що Юрі помер "в результаті хвороби і стресу". 7 вересня ми побачили, що це була за "хвороба", і який це був "стрес": відсутні частини тіла, є численні порізи і сліди тортур", - розповів Єрмак.

У зв'язку з цим Єрмак зазначив, що пропагандистська машина пробудила у росіян "жахливу жагу крові".

"Росія не бореться з терористами – вона платить їм за службу. Вона виховує своїх дітей. Вона спонукає до тероризму своїх громадян. Незалежно від того, де вони задіяні – в Збройних силах РФ або в компанії Вагнера, в ФСБ, ГРУ або Газпромі, Росатомі – вони роблять одну справу: сіють жах і ненависть, вбивають і погрожують, примушують і шантажують. Їм кажуть, що все це заради слави землі руської. Terra Russia. Хіба не час нарешті назвати її тим, чим вона є?", - підсумував Єрмак.

Як повідомляв УНІАН, Україна вимагає від Вашингтона визнати Російську Федерацію країною-спонсором тероризму.

7 вересня президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація не планує внесення Росії до списку держав-спонсорів тероризму. Представники Білого дому не вважають цей захід найбільш ефективним способом притягнути РФ до відповідальності, і що такий крок може перешкодити доставці гуманітарної допомоги в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: