Крім того, Поліщук вважає, що Україні є чим поділитися з німцями.

Заступник Міністра оборони України Олександр Поліщук висловився про готовність до бойових дій армій України та Німеччина.

Відповідну оцінку він озвучив у коментарі східноєвропейському бюро азербайджанського видання Report.

"Сьогодні українська армія, і це не перебільшення, більш підготовлена до участі в бойових діях, ніж німецька. Я прекрасно знаю стан, в якому перебувають збройні сили Німеччини. У нас є чим поділитися з економічно сильною Німеччиною, щоб вони були самодостатніми і в питаннях своєї оборони", - заявив Поліщук.

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Він нагадав, що Німеччина відмовляється передавати зброю Україні, але працює в рамках "нормандського формату".

"Думаю, що це еволюційний процес, і, якщо уряд і народ Німеччини вирішать, що потрібно допомагати Україні озброєнням і військовою технікою, ми будемо готові до цього", - зазначив заступник міністра, додавши, що йдеться не про безкоштовну передачу.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт заявив про готовність передати Україні 5 тисяч військових касок.

Поставки зброї з Німеччини: що потрібно знати

Німеччина є однією з країн ЄС, які відмовляються надавати Україні зброю для захисту від російської агресії.

Україна неодноразово закликала Берлін надати Україні озброєння на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, екс-канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через агентство НАТО з підтримки та постачання. До аналогічних заходів вдавалися Нідерланди, але нещодавно в країні змінили свою позицію.

Нова міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не підтримує постачання зброї Україні і наполягає, що позиція з цього питання залишається незмінною.

18 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом відвернути можливість вторгнення Російської Федерації в Україну.

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