На сьогодні база порталу "Приховані інтереси" містить 6 млн осіб, 1,5 млн компаній і понад 600 тис. ризиків.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) спільно з громадською організацією "Антикорупційний штаб" презентували портал "Приховані інтереси".

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Зазначається, що цей портал став першим діджитал-інструментом, що допомагає знаходити можливі ризики у публічних службовців.

Алгоритм здатен виявити 11 типів можливих ризиків. Завдяки йому, можна

швидко дізнатися, як посадовець пов’язаний із компаніями, які беруть участь у тендері в установі;

де він працює чи працював;

близьких осіб, які працюють в одному органі з цим посадовцем;

перевірити, чи не отримував такий чиновник ризикові подарунки.

"Це унікальний інструмент, тому що ми робимо публічною інформацію про можливі конфлікти інтересів у діяльності кожного високопосадовця, кожного депутата місцевої ради, кожного чиновника будь-якого органу державної влади та органу місцевого самоврядування", - цитує голову НАЗК Олександра Новікова прес-служба агентства.

Також повідомляється, що, крім пошуку ризиків за особами та компаніями, портал містить автоматичний аналізатор документів. Завдяки цьому, користувачі можуть завантажити документ будь-якого державного органу чи органу місцевого самоврядування та виявити в ньому вказівки на потенційний конфлікт інтересів.

"Цією ідеєю ми готові поділитися з іншими країнами, іншими уповноваженими інституціями та органами, які здійснюють запобігання корупції. Ми відкриті, і цей портал теж буде відкритий, бо це наша основна мета", - підкреслив голова правління ГО "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик.

Зазначається, що портал може допомогти в роботі Національної поліції, антикорупційних уповноважених, журналістів-розслідувачів та громадських активістів для пошуку прихованих інтересів.

На сьогодні база порталу "Приховані інтереси" містить 6 млн осіб, 1,5 млн компаній і понад 600 тис. ризиків.

Як повідомляв УНІАН, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції презентувало оновлений Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів).

Що таке НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) — центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.

Створення Національного агентства було передбачене Законом України "Про запобігання корупції", прийнятим 14 жовтня 2014 року.

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Автор: Герасименко Валентина