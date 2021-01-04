29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного суду Олександра Тупицького. Наступного дня у суді заявили про незаконність цього указу.

Збори суддів Конституційного суду України щодо відсторонення голови суду Олександра Тупицького розпочнуться завтра о 12:00.

Читайте такожЗавтра судді КС розглянуть "законність" указу Зеленського про відсторонення ТупицькогоПро це суддя КСУ Ігор Сліденко повідомив у коментарі УНІАН.

За словами судді, сьогодні його повідомили, що завтра на 12:00 призначено збори суддів КСУ, на яких обговорюватимуться ситуацію, яка склалася в суді у зв’язку з виданням президентом указу про відсторонення Тупицького від посади судді КСУ.

Разом з тим Сліденко зазначив, що збори суду - це не пленарне засідання, і тому кворум на них не регламентований, й відповідно всі рішення зборів не матимуть будь-яких юридичних наслідків, на відміну від пленарного засідання.

"Я не знаю, скільки на збори прийде моїх колег. Очевидно, що якщо прийде 5, то це навряд чи можна буде назвати зборами. Якщо прийде 10 чи більше - так, це будуть збори суддів", - зауважив він.

Також Сліденко висловив думку, що указ президента про відсторонення Тупицького має всі ознаки неконституційного.

"Але це з одного боку. А з іншого - указ є чинним, і його потрібно виконувати, попри його неконституційність. Разом з тим, якщо буде відповідне звернення до КСУ, то напевно його могли б визнати неконституційним. Проте такого звернення наразі в суді немає", - сказав він.

Також суддя припустив, що протистояння між Конституційним судом і Офісом президента обумовлене побоюваннями, що суд може визнати неконституційною земельну реформу.

"Я не можу коментувати, що прийме Конституційний суд і, власне, обговорювати це питання ще не почали, оскільки представник президента не з’явився на усні слухання з цього питання. Проте можливо вони бояться, що суд може визнати неконституційною земельну реформу. Як наслідок - вони не отримають грошей до бюджету, які запланували отримати від запуску ринку землі", - зазначив суддя КСУ.

Також в цілому він назвав цю ситуацію інформаційною війною, однак її результат наразі передбачити не можливо.

"Хто кого перетисне - невідомо. Можливо той, у кого виявляться міцніші нерви", - сказав Сліденко.

Відсторонення Тупицького: що відомо

28 грудня голова КСУ Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генпрокурора, повідомлення про підозру у підкупі свідка та у завідомо неправдивих показах свідка йому надіслали поштою.

За даними слідства, з корисливих мотивів і в особистих інтересах та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Тупицький вчинив вплив на свідка в кримінальному провадженні шляхом підкупу для того, щоб він відмовився від надання показів або дав неправдиві свідчення.

Крім того, Тупицький тричі протягом 2018-2019 років надавав слідчому управлінню спецрозслідувань Генпрокуратури неправдиві покази, поєднані зі штучним створенням доказів стороною захисту в кримінальному провадженні щодо заволодіння майновими активами Зуєвського енергомеханічного заводу.

Також в Офісі генпрокурора заявили, що направлять клопотання президенту щодо відсторонення Тупицького від посади судді.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці.

Після цього у КСУ заявили, що призначать спеціальне пленарне засідання з приводу відсторонення Тупицького.

30 грудня Правовий департамент Секретаріату Конституційного суду оприлюднив коментар, у якому заявляється про незаконність і неконституційність указу президента щодо відсторонення Тупицького.

Своєю чергою в Офісі президента заявили, що будь-які "заяви", розміщені на сайті Конституційного суду і щодо яких суд не ухвалював рішень, є юридично нікчемними.

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Автор: Дмитро Хилюк