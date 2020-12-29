Нардеп Галина Янченко нагадала, що Тупицького відсторонили від виконання обов'язків саме судді, тому процесуально він не може бути присутнім на судових засіданнях.

Відсторонення з посади голови Конституційного суду Олександра Тупицького, якого підозрюють у введенні в оману суду та підкупі свідка, єдиний вихід із ситуації, що склалася навколо КСУ.

Про це заявила заступниця голови комітету з питань антикорупційної політики, депутат від «Слуги народу» Галина Янченко, передає прес-служба партії.

«З точки зору моральності й справедливості - Тупицький сам би мав піти у відставку або звернутися до КСУ, щоб його відсторонили принаймні на час розслідування. Але ми бачимо людину, яка банально і жадібно тримається за своє крісло, тож іншого виходу з ситуації, напевне, немає», – сказала Янченко.

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Вона нагадала, що Тупицького відсторонили від виконання обов'язків саме судді, тому процесуально він не може бути присутнім на судових засіданнях.

«Відсторонення на два місяці обумовлено існуючою юридичною процедурою. Але оскільки в основі цього відсторонення лежить висловлена йому прокуратурою підозра кримінального характеру, відсторонення може бути продовжено і на наступні два місяці. Аж до обов'язкового звільнення у зв'язку з очевидним конфліктом інтересів і неможливістю виконувати обов'язки судді особою, яку підозрюють у скоєнні злочинів», – пояснила нардеп.

Галина Янченко підкреслила, що Тупицький фактично переховується від слідства і не з’являється для вручення підозри.

Відсторонення Тупицького від посади

Сьогодні, 29 грудня, на офіційному сайті президента України оприлюднено інформацію про підписаний указ президента України про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного суду України строком на два місяці.

Рішення про звільнення судді Конституційного суду України з посади ухвалюється виключно КСУ, і жоден орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього. Про це йдеться у роз’ясненні КСУ щодо порядку припинення повноважень судді КСУ.

Конституційна криза в Україні

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

25 листопада президент Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням оцінити конституційну ситуацію, викликану рішенням КСУ.

Венеціанська комісія розкритикувала зазначене рішення Конституційного суду і порадила зберегти систему електронного декларування чиновниками своїх активів. Венеціанська комісія підготувала для Верховної Ради шість пропозицій для вирішення кризи, зокрема, пропонувала передбачити гарантії захисту суддів від можливих зловживань з боку НАЗК.

Також Венеціанська комісія підготувала 10 рекомендацій для внесення змін до закону про Конституційний суд України. Серед іншого, пропонувалося створити орган з відбору суддів за участі міжнародних експертів і представників громадянського суспільства.

15 грудня Верховна Рада ухвалила закон щодо відновлення повноважень НАЗК (№4470). Його направлено на підпис президенту.

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Автор: Денис Прядко