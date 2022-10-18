Дмитро Гудков зазначив, що російський президент став набагато слабкішим.

Президент Російської Федерації Володимир Путін став токсичним, вдершись в Україну. Він втратив контроль у світі над своїми партнерами.

Про це розповів колишній депутат Державної Думи РФ Дмитро Гудков в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, Путін став набагато слабшим, тому його партнери вирішили "збільшити свою частку".

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"Путін, розв'язавши війну, по-перше, перетворився на військового злочинця. А, по-друге, він втратив контроль у світі над своїми поки що діючими партнерами. Відповідно, всі ті претензії, які накопичилися за довгий час, були висловлені, але ще поки в м'якій формі. Очевидно, що Путін "здувся". Вони зрозуміли, що можна вимагати більшого, висловлювати всі претензії, демонструвати невдоволення станом речей і своєю часткою. Це все говорить про ослаблення Путіна на міжнародній арені, де всі гравці це відчувають", - пояснив Гудков.

При цьому він вказав, що надалі подібних заяв від різних путінських партнерів буде ставати тільки більше, тому що він стає "токсичним" навіть для таких лідерів, як президент Таджикистану.

"Скоро він вже і для Лукашенка буде таким. Лукашенко поки робить все, щоб в цьому не брати участь. Він територію надав, але всі ці 8 місяців робив все, щоб не вплутувати Білорусь В прямий конфлікт. Я думаю, що Білорусь все-таки формально не вступить в цю війну. Навіщо Лукашенко погоджуватися зараз, якщо він ще тоді примудрився вискочити з цієї петлі?"- підсумував Гудков.

Режим Путіна слабшає - що відомо

У ЗМІ почала з'являтися інформація, що в Кремлі набирає обертів розкол, а "стабільність" режиму Путіна вже підірвана. Його все більше критикують підлеглі.

За словами російського політика Михайла Ходорковського, у військово-політичному керівництві РФ назрівають дивні зміни. У свою чергу колишній депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков заявив, що у Росії вже почався розкол еліт по лінії генералів.

У той же час глава ГУР України Кирило Буданов зазначив, що після закінчення війни в Україні почнеться дуже серйозний політичний процес, пов'язаний зі змінами в нинішній РФ.

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