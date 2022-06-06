Українська влада готова до різних сценаріїв.

Президент Володимир Зеленський оцінив можливість повторного вторгнення російських військових в Україну через Білорусь. Офіційний Київ готується до різних сценаріїв.

Про це глава Української держави розповів журналістам.

"Ми готуємося до всіх ризиків вторгнення, але поки наші аналітики, експерти, не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі", - заявив Зеленський.

Напад на Україну з Білорусі - що відомо

Начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич 10 травня оголосив про розгортання угруповання сил Спеціальних Операцій на кордоні з Україною.

За даними Генштабу ЗСУ, білоруські збройні сили посилено ведуть розвідку і розгортають додаткові підрозділи у прикордонних районах.

24 травня Олександр Лукашенко заявив про необхідність створити Південне оперативне командування, бо злякався військового тиску з боку Польщі, Литви та Латвії.

3 червня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська повідомила, що Білоруська армія отримувала наказ про напад на Україні, але вище військове командування його загальмувало.

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