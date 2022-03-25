Зокрема, єдиною державною мовою в Україні є і буде українська.

Немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих президентом Туреччини Реджепом Ердоганом чотирьох пунктів.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише "Українська правда".

Деякі ЗМІ цитують коментарі Ердогана про перебіг переговорного процесу з РФ. Повідомлялося, що Україна нібито готова погодитися на чотири вимоги росіян із шести, зокрема відмовитись від членства в НАТО й визнати російську мову як другу державну.

"Наша держава щиро вдячна турецькій стороні і окремо Президенту Ердогану за політичну та гуманітарну допомогу, а також дипломатичні зусилля задля припинення війни Росії проти України. Водночас важливо об’єктивно оцінювати ситуацію. Немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих Президентом Туреччини чотирьох пунктів. Зокрема, єдиною державною мовою в Україні є і буде українська", - наголосив Кулеба.

Він зазначив - загалом класифікація ключових тем переговорів на чотири або іншу кількість пунктів є некоректною. У підгрупах делегацій одночасно обговорюється багато різних питань.

"Переговорний процес йде надзвичайно важко. Українська делегація зайняла сильну позицію і від своїх вимог не відмовляється. Ми наполягаємо, насамперед, на припиненні вогню, гарантіях безпеки та територіальній цілісності України. Україна буде продовжувати діалог з Туреччиною та усіма іншими зацікавленими сторонами, аби відновити мир на українській землі", - зауважив міністр.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що ультиматуми РФ неприйнятні для України. За його словами, вони можуть бути прийняті лише в разі знищення України.

Вас також можуть зацікавити новини: