Санкції проти Лукашенка застосовані через "стратегічну підтримку Росії та її збройних сил у нападі на суверенітет і територіальну цілісність України".

Уряд Австралії розширив санкційний список, додавши туди невизнаного президента Білорусі Александра Лукашенка та його родину.

Про це йдеться на сайті австралійського уряду.

Під санкції потрапили ще 22 російських пропагандисти розповсюджувачі дезінформації. Це, зокрема, старші редактори Russia Today, Фонду стратегічної культури, InfoRos і NewsFront.

Також санкції застосовано до Олександра Лукашенка, його колишньої дружини Галини і його старшого сина Віктора.

Санкції проти Лукашенка застосовані через "стратегічну підтримку Росії та її збройних сил у нападі на суверенітет і територіальну цілісність України".

"Білоруський уряд дозволив російським військовим тренуватися в їхній країні протягом тижнів перед вторгненням. Відтоді це дозволило Росії запускати балістичні ракети з Білорусі в Україну, дозволило перевозити російських військових, важке озброєння та танки в Україну, забезпечило пункти заправки в Білорусі для російських військових літаків та зберігало російську зброю та військову техніку", - йдеться в повідомленні.

Також в уряді Австралії наголошують, що у тісній координації з партнерами продовжать вводити додаткові санкції, "щоб завдати значних витрат тим у Росії та Білорусі, хто несе відповідальність або має владу".

Раніше Австралія заборонила продаж Росії глинозему та алюмінієвої руди, що має на меті обмежити здатність РФ виготовляти зброю та боєприпаси.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня в Міноборони України заявили, що зафіксовані ознаки підготовки Збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України. У Генштабі ЗСУ при цьому заявили, що існує велика загроза наступу республіки Білорусь на Волинському напрямку.

Також в Генштабі заявили, що РФ продовжує накопичувати техніку уздовж білоруського кордону.

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