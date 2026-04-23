Україні зараз більше потрібні ракети для Patriot, ніж нові пускові установки, - Зеленський

Україна мала системи ППО, але залишалася без ракет під час зимових атакю

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі більше потребує ракет до систем ППО Patriot, ніж нових пускових установок. Про це він сказав в етері нідерландської політичної програми Buitenhof.

За словами Зеленського, питання постачання обговорювалося з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, однак акцент наразі зміщено саме на боєприпаси.

"Звісно, ми дуже цього хочемо. Але зараз ми говоримо не про системи, ми говоримо про ракети. Системи важливі, але сьогодні ракети важливіші", – наголосив президент.

Зеленський визнав, що протягом зими Україна неодноразово стикалася з дефіцитом ракет для ППО.

"Кілька разів цієї зими в нас були системи, і вони залишалися іноді порожніми", – пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, Польща могла передати Україні деяку кількість протиракет MSE (Missile Segment Enhancement), які призначені для перехоплення балістичних цілей, під зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Відомо, що наразі в Україні дефіцит таких ракет, особливо через операцію США в Ірані "Епічна лють".

За даними Defense Express, Україна потребує більше ракет для протидії балістичним атакам з боку Росії, що стало своєрідним каталізатором до пошуку рішень. На тлі війни в Ірані дефіцит ракет-перехоплювачів до систем Patriot лише поглиблюється, тому вихід один – пошук нової, дешевої та масової протиракетної системи.

Вас також можуть зацікавити новини: