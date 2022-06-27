Олександр Завітневич зазначив, що в кожній країні своя специфіка прийняття рішень.

Україна отримає також літаки для захисту від російських окупантів, коли прийде час. У кожній країні своя специфіка прийняття рішень.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич в інтерв'ю РБК-Україна.

Він зазначив, що відразу після повномасштабного нападу Російської Федерації Про передачу Україні важкого озброєння мова навіть не йшла, але думка західних лідерів змінилася після побачених звірств, які здійснюють окупанти.

"Нашим західним партнерам потрібен був час на усвідомлення того факту, що це війна не тільки наша. Що ми є форпостом зараз, і воюємо не тільки за себе, але і за весь цивілізований світ. І тоді почали приймати рішення, що стосуються озброєнь. Я думаю, що і по літаках прийде час, повірте", - пояснив голова Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони.

За його словами, заяви президента США Джо Байдена і прем'єра Британії Бориса Джонсона дуже важливі, тому що більшість стратегічних партнерів України орієнтуються і на їх рішення.

"Вони можуть допомагати не сильно це афішуючи. На ці процеси потрібен час, мені шкода, що через це ми втрачаємо людей і іноді території. Але все одно, мені здається, що розуміння у всіх вже є, що ця війна нікого не обійде", - підсумував Завітневич.

Як раніше повідомляв УНІАН, представник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат заявив, що" якщо нам передадуть американські літаки для початку хоча б дві ескадрильї (по 12 одиниць кожна), то їх озброєння допоможе на рівні битися в небі з переважаючою кількістю російської авіації.

Пізніше з'явилася інформація, що в Конгрес США внесли законопроект, який передбачає навчання українських пілотів на винищувачах НАТО.

Двоє українських пілотів з псевдонімами Мунфіш і Джус розповіли, що ЗСУ потрібні американські винищувачі F-15 і F-16, щоб ефективніше боротися з російськими окупантами і зрівняти сили з РФ в повітрі.

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