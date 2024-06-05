Він зауважив, що депутати спершу хочуть бачити загальну картину військової юстиції.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, чому з розгляду було знято законопроект про Військову поліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи за питання щодо того, чому сьогодні не було розглянуто законопроект про Військову поліцію, і чи може він стосуватися "хапань людей на вулицях".

Спікер наголосив, що Україна повинна мати дуже справедливу та дуже якісну військову юстицію в комплексі: військову поліцію, військову прокуратуру, систему військових судів та військових адвокатів.

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"Це те, що в усьому світі називається "спеціалізована юстиція", яка повинна займатися виключно питаннями вчинення тих чи інших правопорушень у військовій сфері. Ні в якій іншій", - зауважив Стефанчук.

Водночас щодо "хапання людей на вулицях" він зазначив, що ухвалено було закон, яким було зроблено все необхідне для того, аби в Україні був електронний реєстр, зокрема Резерв+.

"Він зараз працює. Ви знаєте, що вже, здається, більше 1,5 мільйона людей оновили свої дані. І все відбувається переважно в цивільному розумінні. І ви бачите, що кількість цих "хапань" і "засаджувань" в рази зменшилася, тому що люди мають можливість самостійно оновити свої дані для того, щоб вони могли виконати свій військовий обов’язок", - сказав голова Ради.

Так, нагадав він, цей законопроект було знято з розгляду сьогодні. "Тому що це питання порушувалося на Погоджувальній раді. Якраз було знято через те, що люди говорили, що вони хочуть бачити загальну картину військової юстиції. Не починати з військової поліції, тому що це справді викликає дуже багато питань, а потрібна загальна логіка: військова поліція займається цим, військова прокуратура займається, веде такі злочини стосовно таких-то суб’єктів, військовій суди займаються цим-то. І коли буде загальна картина, тоді можна буде почергово ухвалювати відповідні законодавчі акти", - зауважив Стефанчук.

Він додав, що сесійна зала майже одноголосно зняла це питання з порядку денного. "Я думаю, що ближчим часом, коли комітет спроможеться показати загальну картину, ці законопроекти можуть бути внесені в зал", - сказав спікер.

Законопроєкт про військову поліцію

5 червня перший заступник голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, народний депутат від "Голосу" Андрій Осадчук пояснив, про що йдеться в законопроекті про Військову поліцію, і чому відклали розгляд відповідного законопроекту. Він зауважив, що цей законопроект був знятий з порядку денного з формулюванням "для продовження консультацій з цього питання".

За словами Осадчука, пропозиція була створити Військову поліцію на базі Військової служби правопорядку. Вона мала б додаткові повноваження, зокрема щодо оперативно-розслідувальної діяльності, та допомагала б розслідувати злочини Державному бюро розслідувань.

На запитання, чи цей законопроект стосуватиметься цивільних громадян, він запевнив, що йдеться виключно про те, що цей орган може бути створений на основі ВСП, яка працює виключно з військовими: "Жодного стосунку до цивільних, в якому статусі вони б не були, ця структура, якщо вона й буде створена, не буде мати".

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