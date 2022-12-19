Вашингтон і Київ стурбовані новим етапом війни.

Президент США Джо Байден поки що не планує візит в Україну. Головна причина відмови від поїздок до Києва - ситуація з безпекою.

За даними видання Politico, у Вашингтоні стурбовані "загрозами безпеці". Водночас Байден спілкується з президентом України Володимиром Зеленським. Так, минулого тижня глава української держави закликав не припиняти постачання систем протиповітряної оборони.

Відзначається, що в США і в Україні стурбовані з приводу наступного етапу війни. Річ у тім, що контрнаступ української армії тимчасово сповільнився, що дало можливість росіянам побудувати укріплення.

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Візит Байдена в Україну - що відомо

З початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, щоб надати підтримку, Київ відвідали багато європейських лідерів. На хвилі хайпу навколо війни в Україні 14 квітня Джо Байден заявив про готовність відвідати Україну після телефонної розмови із Зеленським, коли український президент запросив свого американського колегу до Києва. На його думку, це дозволило б зменшити рівень ескалації.

Пізніше Зеленський ще раз повторив, що візит президента США в Україну був би корисним і Байден зміг би побачити наслідки війни "на власні очі". У липні президент України ще раз нагадав Байдену про своє запрошення.

Незважаючи на всі слова про підтримку Києва, американський президент так і не удостоїв своїм візитом.

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