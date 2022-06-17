За словами британського прем’єра, його країна хоче забезпечити Україні стратегічну витривалість, тому посилюватиме світову дипломатичну коаліцію та працюватиме над посиленням санкцій проти Росії.

За 114 днів нападу на Україну Росія не досягла тих цілей, які визначила для себе на перший тиждень.

Про це повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час спільного з президентом Володимиром Зеленським брифінгу за результатми їхньої зустрічі в Києві.

"Україна страждає, українські військові страждають, але є всі ознаки й докази, що війська РФ перебувають під значним тиском, зазнають тяжких втрат, колосально витрачають своє озброєння. За 114 днів нападу на Україну вони досі не досягли тих цілей, які визначили для себе на перший тиждень", – сказав британський прем'єр.

За його словами, Велика Британія хоче забезпечити Україні стратегічну витривалість, тож посилюватиме світову дипломатичну коаліцію на підтримку нашої держави та працюватиме над посиленням санкцій проти РФ.

"Я розумію необхідність продовження фінансової підтримки України, розблокування експорту зернових, який Путін узяв у заручники, намагаючись позбавити світ їжі", – зазначив Борис Джонсон.

Прем’єр-міністр Британії запевнив, що його країна готова й надалі надавати Україні озброєння, організовувати підготовку військових для його застосування.

"Український народ і ЗСУ зможуть завдяки цьому зробити те, що хочуть насправді зробити українці, а саме – вигнати агресора з України", – наголосив Джонсон.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знову прибув з візитом до України.

Це другий візит Джонсона в Україну з початку повномасштабної війни. Попередній відбувся на початку квітня.

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