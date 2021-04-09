Члени РНБО повинні були розглянути санкції проти контрабандистів

Засідання Ради національної безпеки та оборони у п’ятницю, 9 квітня, не буде.

Про це Офіс президента повідомив у коментарі Радіо Свобода.

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Зазначається, що президент Володимир Зеленський та секретар РНБО Олексій Данілов у цей день перебувають на Донбасі. Графік засідань Радбезу корегується в залежності від графіка глави держави.

Зеленський перебуває на передовій з 8 квітня. Раніше на Банковій інформували, що президент провів ніч на фронті і продовжує відвідування позицій ЗСУ, які останнім часом постраждали внаслідок обстрілів з боку російських окупантів.

На засіданні 9 квітня члени РНБО повинні були розглянути санкції проти контрабандистів, а також роботи нелегальних конвертаційних центрів.

Як повідомляв секретар РНБО Олексій Данілов, Радбез збиратиметься раз або два рази на місяць, коли буде потреба обговорити нагальні питання.

На попередньому засіданні РНБО, 19 березня, був ухвалений максимальний обсяг санкцій проти низки колишніх українських політиків і силовиків, які в переважній своїй більшості тепер мають громадянство Росії.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.

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Автор: Яна Ставська