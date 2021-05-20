Президент заявив, що влада має пам’ятати про минуле, розуміти де і в якому стані ми сьогодні знаходимось, і що ми будемо робити.

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому його підсумкова прес-конференція відбувається на ДП «Антонов» та розповів, в чому закладається його філософія та зміст його бачення України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на підсумковій прес-конференції глави держави за результатами двох років роботи на посаді.

Зеленський на початку вступної промови привітав усіх з Днем вишиванки.

Читайте такожУ Києві відбувається прес-конференція Зеленського: онлайн-трансляція«Прекрасне свято. Це наш скарб, наша історія, наша культура, наша спадщина», - наголосив він.

«Що не очевидно, чому ми тут (на ДП «Антонов» - УНІАН)? Декілька слів про це – ми знаходимося на території легендарного заводу «Антонов», і відповідь на питання – «чому ми тут?» - це і є моя особиста філософія як президента України. Позаду мене знаходиться наш український літак – АН-124 «Руслан», останні раз ми побудували такий літак в 1994 році. Праворуч від нас знаходиться недобудована «Мрія» України. Це так звучить і в цьому багато змісту. Ліворуч – новий фюзеляж АН-178, який ми почали будувати 5 місяців тому, це один з трьох літаків, який вперше за 30 років незалежності держава замовила «Антонову» для нашої української сучасної армії», - заявив президент.

За його словами, в цьому закладається весь зміст його бачення України і того, що в країні відбувається: «Ми повинні пам’ятати про минуле, розуміти де і в якому стані ми сьогодні знаходимось, і що ми будемо робити – думати будувати майбутнє, будувати нашу незалежність. Нашу Україну».

Прес-конференція Зеленського: що відомо

У четвер, 20 травня, глава держави Володимир Зеленський проводить прес-конференцію, присвячену підсумкам його дворічного перебування на президентській посаді.

Розпочався захід о 12:00 за київським часом. Він проходить на території авіазаводу "Антонов" у Києві.

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Автор: Костянтин Гончаров