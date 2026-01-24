Зеленський 'розбудив' слабку Європу їдкою промовою в Давосі, - колумністка The Telegraph

Президент України заявив, що континент за чотири роки війни так і не перейшов від гучних заяв до рішучих дій проти Росії.

Президент України Володимир Зеленський виступив із різкою промовою на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, звинувативши Європу в слабкості, нерішучості та неспроможності адекватно реагувати на російську агресію. І він має рацію, пише у колонці для The Telegraph журналістка Ліза Хаселдайн.

У своїй промові Зеленський нагадав, що ще рік тому в Давосі закликав Європу навчитися захищати себе. За його словами, за цей час континент так і не перейшов від рішучих заяв до реальних дій.

Президент наголосив, що Європа охоче говорить про майбутнє, але уникає складних рішень сьогодні, а справедливість часто поступається "нагальнішим" політичним інтересам.

Зеленський заявив, що допомога, яку Європа надавала Україні від початку повномасштабної війни, була недостатньою та запізнілою. Він розкритикував тенденцію європейських лідерів жорстко висловлюватися щодо Путіна, санкцій і оборони, але не досягати відчутних результатів.

"Не можна побудувати новий світовий порядок лише на словах", – наголосив президент.

Порівняння з політикою США

Одним із найгостріших моментів виступу стало порівняння дій Європи з політикою США. Зеленський зазначив, що американська адміністрація змогла завдати удару по "тіньовому флоту" Росії та перекрити важливі джерела фінансування її військової машини, тоді як російська нафта продовжує транспортуватися вздовж європейських берегів.

Він також звернув увагу на те, що західні суди притягують до відповідальності інших авторитарних лідерів, але Володимир Путін досі уникає правосуддя.

Сумніви щодо майбутнього НАТО

На тлі дискусій про роль США в НАТО Зеленський поставив під сумнів здатність Європи діяти самостійно. За його словами, Альянс досі тримається на вірі в те, що Сполучені Штати завжди прийдуть на допомогу.

"А що, якщо ні?" – запитав він, звертаючись до європейських лідерів.

"Дехто скаже, що їдка промова Зеленського була недоречною, враховуючи всю фінансову, дипломатичну та військову допомогу, яку європейські лідери надали Україні з лютого 2022 року. Але після майже чотирьох років майже постійного благання та необхідності витягувати з Європи значну підтримку, як зубами, чесно кажучи, його слова були цілком справедливими", - пише авторка.

Президент також нагадав, що ще до повномасштабного вторгнення Росії Європа обіцяла Україні членство в ЄС і НАТО. Частину цих обіцянок, за його словами, було відкладено, а частину – фактично порушено, попри запевнення підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".

"Розбудити Європу"

Як зазначається, президент України не мав на меті образити союзників. Його промова стала спробою вивести Європу зі стану самозаспокоєння, який веде до нових криз і загроз. Авторка пише:

"Український президент каже це не для того, щоб завдати болю своїм європейським союзникам, а для того, щоб розбудити їх... Якщо Зеленський не зможе змусити Європу послухати його, то ніхто інший не зможе цього зробити".

Промова Зеленського у Давосі - останні новини

Зеленський виступив з промовою на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де жорстко розкритикував пасивність Європи у протидії зовнішнім викликам.

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці докори несправедливими. "Мені здається, що Європа гарантувала незалежність України, роблячи все можливе для її політичної, фінансової та військової підтримки. Тому я вважаю, що ця промова не є прихильною", - заявив Таяні, спілкуючись із журналістами в кулуарах Італо-німецького бізнес-форуму.

