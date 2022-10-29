Президент пояснив, чому зараз українська влада не готова просто так говорити з Путіним.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що вже складно сказати, хто такий президент Російської Федерації Володимир Путін.

Про це Зеленський заявив під час спілкування зі студентами та представниками професорсько-викладацького складу Єльського університету.

Зокрема, у Зеленського запитали, що саме він мав на увазі, коли говорив про готовність до переговорів, але не з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Знаєте, мені у цілому вже складно сказати, хто такий президент Путін або що це? Тобто, питання, що Путін - це сьогодні таке коло людей, це військово-політичне керівництво під таким брендом "Путін", яке йде агресивними кроками по знищенню (української) нації. Тому ми не готові просто так говорити сьогодні з Путіним. Ми не готові говорити у цілому з таким режимом і з таким підходом неповаги суверенітету, неповаги свободи наших громадян, нашого вибору, неповаги до нашої територіальної цілісності, а неповага проявляються дуже зрозуміло і просто", - зазначив Зеленський.

Він уточнив, що російські окупанти перебувають на території України і вбивають українців на українській землі.

Зеленський наголосив, що спершу російські загарбники повинні піти з українських земель у міжнародно визнаних кордонах.

"Першим повинен бути крок - треба вийти з наших земель і територій. І також залежить, яким чином ти виходиш. Ти чекаєш, поки ми тебе вичавимо - це один крок. Після цього розмовляти і один наголос у розмові - тому це один формат діалогу, якщо це потім буде можливо. А інша спроба - ти сам вийшов. Це більш м'який підхід або перехід від війни до дипломатії. Тут більше залежить від військово-політичного керівництва Росії. Що вони обирають? При чому вони це обирають не для нас. Вони для нас вже обрали, на жаль, знищення. Але ми не даємо це зробити. Вони вже обирають формат цього діалогу для свого суспільства. Скільки років після цієї війни воно буде ізольоване від світу, цивілізовано - 10, 20 або 100 років", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що коли у керівництва Росії усі руки у крові, то йому ніхто не хоче тиснути руки.

Переговори України з Росією

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що з президентом Росії Володимиром Путіним, який "не має майбутнього", не може бути діалогу. Він зауважив, що Путін говорить ультиматумами, а його ставленням до світу є терор.

21 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не втрачає надій організувати зустріч президентів України і Росії для завершення війни, і наголосив, що продовжить докладати зусиль для цього. Він уже не раз пропонував стати посередником в українсько-російських переговорах з метою завершення війни.

22 жовтня президент України Володимир Зеленський розповів, за яких умов готовий вести перемовини з Росією. За його словами, коли Росія поверне території у міжнародно визнаних кордонах від 1991 року, тоді Україна скаже, в якому форматі і з ким готова говорити.

26 жовтня Зеленський наголосив, що Росія повинна почати поважати територіальну цілісність, суверенітет і кордони України для налагодження діалогу в майбутньому.

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