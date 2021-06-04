У парламенті сьогодні відбулася традиційна Година запитань до уряду.

Трохи більше третини нардепів від загального складу Верховної Ради прийшли на роботу в п'ятницю, 4 червня.

Про це свідчать дані електронної реєстрації та фото, зроблені виданням "Апостроф" о 10:30 - перед початком Години запитань до уряду.

На кадрах видно напівпорожню сесійну залу. В ній сьогодні зареєструвалися всього 152 депутати.

Під час Години запитань до уряду Рада заслухала міністра соціальної політики Марину Лазебну. Також нардепи поставили свої питання членам Кабміну.

У другому читанні депутати сьогодні розглянуть, зокрема, законопроект про добровільне однократне декларування.

Також розглядатиметься законопроект, який вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення і дозволить притягувати до адмінвідповідальності водіїв на автомобілях з дипломатичними номерами.

Серед іншого, розглянути планується і законопроект щодо захисту дітей від спостерігання за полюванням та законопроект щодо недопущення негативних економічних наслідків недобросовісного банкрутства підприємств унаслідок військової агресії на сході України.

Парламентарі розглянуть також питання про встановлення Всеукраїнського Дня відповідальності людини та законопроект про Установу бізнес-омбудсмена в Україні.

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Автори: Юрій Годован, Тетяна Поляковська