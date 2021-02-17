Печиво у формі на газу – смачні ласощі, які доволі легко приготувати. Головне, щоб у наявності виявилася спеціальна форма для печива.
Печиво у формі на газу
- Борошно пшеничне - 1,5-2 ст.
- Цукор - 150 г
- Вершкове масло - 200 г
- Яйця - 4-5 шт.
- Оцет - 1 ст. л.
- Сода - 0,5 ч. л.
- Сіль - дрібка
Яйця перетерти з цукром та сіллю, найкраще міксером.
Вершкове масло розтопити та влити його до маси. Потім збити її ще раз. Додати соду, погашену оцтом.
Всипати борошно й продовжувати замішувати тісто до єдиної консистенції.
Покласти розігрівати форму на вогні. Влити у неї тісто. Готувати печиво по 2-3 хвилини з кожного боку – воно швидко печеться.
Печиво "Грибочки" у формі на газу
- Борошно пшеничне - 380 г
- Вершкове масло - 300 г
- Яйця - 2 шт.
- Цукор - 120 г
- Ванільний цукор - 10 г
- Сіль - 1 г
- Розпушувач - 7 г
Для прикрашання
- Молочний шоколад - 100 г
- Білий шоколад - 100 г
- Мак харчовий - 80 г
Вершкове масло слід попередньо розм'якшити, діставши з холодильника й залишивши на декілька годин на кухонному столі.
До м'якого масла насипати цукор і ванільний цукор, розтерти ложкою до однорідності. Далі розбивати по одному яйця до отриманої маси, розтирати її ложкою.
Просіяти борошно, змішане з сіллю та розпушувачем. Швидко замісити тісто і покласти в холодильник приблизно на годину.
Наповнити форму тістом (змащувати її не треба). Випікати на газу, регулюючи час до отримання бажаної рум'яності печива.
Розтопити на водяній бані молочний шоколад. Занурити в розтоплений шоколад капелюшки грибочків. Коли шоколад застигне, розтопити також на водяній бані білий шоколад. Занурювати в нього ніжки грибів, потім відразу ж опускати їх у мак.
Печиво у формі на газу на мінеральній воді
- Борошно пшеничне - 600 г
- Вершкове масло - 200 г
- Цукор - 165 г
- Яйця - 4 шт.
- Ванільний цукор - 10 г
- Мінеральна вода - 200 мл
- Розпушувач - 5 г
Вершкове масло розтерти до білого кольору з цукром, додати ванільний цукор і продовжувати збивати до пишності.
Вбити по одному всі яйця, всипати борошно та розпушувач, влити воду мінеральну, все перемішати.
Викласти тісто у форму і випікати близько 3 хвилин з кожного боку.
Аби таке печиво під час охолодження не відсиріло, найкраще викладати їх на решітку, а не на цільну поверхню. Печиво добре смакує з чаєм або кавою.
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