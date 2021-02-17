Таке печиво добре смакуватиме із чаєм або кавою.

Печиво у формі на газу – смачні ласощі, які доволі легко приготувати. Головне, щоб у наявності виявилася спеціальна форма для печива.

Печиво у формі на газу

Борошно пшеничне - 1,5-2 ст.

Цукор - 150 г

Вершкове масло - 200 г

Яйця - 4-5 шт.

Оцет - 1 ст. л.

Сода - 0,5 ч. л.

Сіль - дрібка

Яйця перетерти з цукром та сіллю, найкраще міксером.

Вершкове масло розтопити та влити його до маси. Потім збити її ще раз. Додати соду, погашену оцтом.

Всипати борошно й продовжувати замішувати тісто до єдиної консистенції.

Покласти розігрівати форму на вогні. Влити у неї тісто. Готувати печиво по 2-3 хвилини з кожного боку – воно швидко печеться.

Печиво "Грибочки" у формі на газу

Борошно пшеничне - 380 г

Вершкове масло - 300 г

Яйця - 2 шт.

Цукор - 120 г

Ванільний цукор - 10 г

Сіль - 1 г

Розпушувач - 7 г

Для прикрашання

Молочний шоколад - 100 г

Білий шоколад - 100 г

Мак харчовий - 80 г

Вершкове масло слід попередньо розм'якшити, діставши з холодильника й залишивши на декілька годин на кухонному столі.

До м'якого масла насипати цукор і ванільний цукор, розтерти ложкою до однорідності. Далі розбивати по одному яйця до отриманої маси, розтирати її ложкою.

Просіяти борошно, змішане з сіллю та розпушувачем. Швидко замісити тісто і покласти в холодильник приблизно на годину.

Наповнити форму тістом (змащувати її не треба). Випікати на газу, регулюючи час до отримання бажаної рум'яності печива.

Розтопити на водяній бані молочний шоколад. Занурити в розтоплений шоколад капелюшки грибочків. Коли шоколад застигне, розтопити також на водяній бані білий шоколад. Занурювати в нього ніжки грибів, потім відразу ж опускати їх у мак.

Печиво у формі на газу на мінеральній воді

Борошно пшеничне - 600 г

Вершкове масло - 200 г

Цукор - 165 г

Яйця - 4 шт.

Ванільний цукор - 10 г

Мінеральна вода - 200 мл

Розпушувач - 5 г

Вершкове масло розтерти до білого кольору з цукром, додати ванільний цукор і продовжувати збивати до пишності.

Вбити по одному всі яйця, всипати борошно та розпушувач, влити воду мінеральну, все перемішати.

Викласти тісто у форму і випікати близько 3 хвилин з кожного боку.

Аби таке печиво під час охолодження не відсиріло, найкраще викладати їх на решітку, а не на цільну поверхню. Печиво добре смакує з чаєм або кавою.

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Автор: УНІАН