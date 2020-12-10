Салати з ананасами і м'ясом / фото ua.depositphotos.com

Соковитий тропічний фрукт ананас - один з популярних продуктів у святкових стравах. Яскравий смак і приємна структура фрукта роблять його хорошим інгредієнтом для салатів. Ананасові салати можна побачити на багатьох святкових столах. Ананас часто поєднують з курячим м'ясом, шинкою, кукурудзою і сиром - ці продукти добре доповнюють смак фрукта.

Салат з ананасом, куркою і кукурудзою

  • 200 г копченого курячого філе
  • 200 г консервованого або свіжого ананаса
  • 1-2 огірка
  • 150 г консервованої кукурудзи
  • 5 ст. л. сметани
  • 2 ст. л. соєвого соусу
  • Сіль, перець

Курку і ананас нарізати однаковими кубиками, огірок - соломкою. З кукурудзи злити воду. З'єднати всі інгредієнти, заправити сумішшю сметани, соєвого соусу, солі і перцю.

Салат з ананасом і шинкою

Салат з ананасами рецепт / фото shutterstock
  • 200 г шинки
  • 200 г консервованого або свіжого ананаса
  • 200 г твердого сиру
  • 200 г консервованої кукурудзи
  • 200 г корейської моркви
  • 5 ст. л. майонезу

Шинку нарізати соломкою, ананас - великими шматочками. Сир натерти на крупній тертці. Посолити і поперчити, додати кукурудзу, моркву і майонез. Перемішати. 

Салат з ананасами і маринованими грибами

  • 2 цибулини
  • 1 ч.л. оцту 9%
  • Сіль, цукор
  • 300 г відвареного курячого філе
  • 150 г консервованого або свіжого ананаса
  • 150 г маринованих печериць
  • Майонез

Цибулю нарізати тонкими півкільцями, обдати окропом і злити воду. Додати до цибулі оцет, сіль і цукор і перемішати. Залишити цибулю маринуватися. Курку і ананас нарізати кубиками, печериці розрізати навпіл. Додати до інгредієнтів цибулю без маринаду, заправити майонезом і відправити в холодильник на кілька годин.

Салат з ананасом і морепродуктами

Салати з ананасами рецепти / фото ua.depositphotos.com
  • 200 г морського коктейлю
  • 1 авокадо
  • 150 г консервованих ананасів
  • 1 цибулина
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 1 ч. л. лимонного соку

З коктейлю і консервованих ананасів злити рідину. Авокадо очистити від шкірки і нарізати кубиками. Ананас нарізати невеликими шматочками. Цибулю нарізати півкільцями. Змішати всі інгредієнти, заправити оливковою олією і соком, посолити.

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Автор: Катерина Пулатова