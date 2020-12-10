Соковитий тропічний фрукт ананас - один з популярних продуктів у святкових стравах. Яскравий смак і приємна структура фрукта роблять його хорошим інгредієнтом для салатів. Ананасові салати можна побачити на багатьох святкових столах. Ананас часто поєднують з курячим м'ясом, шинкою, кукурудзою і сиром - ці продукти добре доповнюють смак фрукта.
Салат з ананасом, куркою і кукурудзою
- 200 г копченого курячого філе
- 200 г консервованого або свіжого ананаса
- 1-2 огірка
- 150 г консервованої кукурудзи
- 5 ст. л. сметани
- 2 ст. л. соєвого соусу
- Сіль, перець
Курку і ананас нарізати однаковими кубиками, огірок - соломкою. З кукурудзи злити воду. З'єднати всі інгредієнти, заправити сумішшю сметани, соєвого соусу, солі і перцю.
Салат з ананасом і шинкою
- 200 г шинки
- 200 г консервованого або свіжого ананаса
- 200 г твердого сиру
- 200 г консервованої кукурудзи
- 200 г корейської моркви
- 5 ст. л. майонезу
Шинку нарізати соломкою, ананас - великими шматочками. Сир натерти на крупній тертці. Посолити і поперчити, додати кукурудзу, моркву і майонез. Перемішати.
Салат з ананасами і маринованими грибами
- 2 цибулини
- 1 ч.л. оцту 9%
- Сіль, цукор
- 300 г відвареного курячого філе
- 150 г консервованого або свіжого ананаса
- 150 г маринованих печериць
- Майонез
Цибулю нарізати тонкими півкільцями, обдати окропом і злити воду. Додати до цибулі оцет, сіль і цукор і перемішати. Залишити цибулю маринуватися. Курку і ананас нарізати кубиками, печериці розрізати навпіл. Додати до інгредієнтів цибулю без маринаду, заправити майонезом і відправити в холодильник на кілька годин.
Салат з ананасом і морепродуктами
- 200 г морського коктейлю
- 1 авокадо
- 150 г консервованих ананасів
- 1 цибулина
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 ч. л. лимонного соку
З коктейлю і консервованих ананасів злити рідину. Авокадо очистити від шкірки і нарізати кубиками. Ананас нарізати невеликими шматочками. Цибулю нарізати півкільцями. Змішати всі інгредієнти, заправити оливковою олією і соком, посолити.
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