Проект про приватних судовиконавців винесуть на громадське обговорення

Міністерство юстиції завершило розробку проекту закону щодо запровадження недержавних форм виконання судових рішень та найближчим часом виставить законопроект на сайті Міністерства юстиції для загального ознайомлення.

Про це повідомив Міністр юстиції Микола Оніщук у ході Форуму молодих юристів, що триває в Києві 29-30 травня. За словами Міністра, рішення щодо громадського обговорення було ухвалення за підсумками розгляду законопроекту на профільному урядовому комітеті. Після обговорення з громадськістю проект буде винесено на затвердження Кабінету Міністрів.

Проектом закону пропонується запровадити інститут присяжних виконавців, які діятимуть поряд із органами державної виконавчої служби та дадуть можливість стягувачам самостійно обирати особу, яка здійснюватиме відновлення їхніх порушених прав після прийняття відповідного рішення судом чи іншим уповноваженим органом.

Міністр юстиції наголосив, що в Конституції України держава закріпила принцип обов‘язковості виконання кожного судового рішення на всій території України. Однак, до цього часу державою не було забезпечено дієвих механізмів гарантування виконання судових рішень, що призвело до негативних наслідків в системі організації виконання.

Як свідчать статистичні показники органів державної виконавчої служби, за майже десять років діяльності їх ефективність не досягла показників, які характерні для розвинених країн, зокрема країн Євросоюзу.

При цьому, як показує досвід багатьох іноземних держав, в тому числі, більшості країн Євросоюзу, найкращим способом досягнення поставленої мети є запровадження недержавних форм виконання рішень.

Міністерством юстиції пропонується перейти до недержавних форм виконання рішень поступово, як це зробила, зокрема, Болгарія. Передбачається, що на першому етапі запровадження недержавних форм виконання рішень судів здійснюватиметься під постійним контролем з боку Міністерства юстиції України.

Загалом законопроектом “Про присяжних виконавців” визначаються організаційні основи діяльності присяжних виконавців, процедуру надання їм повноважень, контролю за їх діяльністю, їхні права та обов’язки, принципи оплати праці присяжних виконавців.