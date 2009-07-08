Ставнійчук вважає цинізмом регламегнт парламенту

Заступник глави Секретаріату Президента України, представник Президента у Конституційному Суді Марина СТАВНІЙЧУК називає прикладом правового і юридичного цинізму ухвалення Верховною Радою регламенту своєї роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час усного слухання Конституційним Судом справи за конституційним поданням Президента України щодо конституційності Закону «Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України» від 4 вересня 2008 року та Регламенту ВР від 19 вересня 2008 року.

Президент вважає, що вищезазначений закон і Регламент ВР не відповідають низці положень Конституції, оскільки була порушена процедура ухвалення цих документів і набрання ними чинності.

За словами М.СТАВНІЙЧУК, зокрема, закон містить лише бланкетну норму, яка відсилає до інших законодавчих актів і не створює належної правової бази для роботи парламенту, як того вимагає Конституція України, а Регламент ВР був ухвалений як підзаконний акт і не направлявся на підпис глави держави.

При цьому М.СТАВНІЙЧУК нагадала, що Конституційний Суд ухвалював декілька рішень, у тому числі останнє від 1 квітня цього року, у яких вказував, що організація роботи і порядок діяльності Верховної Ради має визначатись виключно законом.

М.СТАВНІЙЧУК наголосила, що Президент просить визнати неконституційними в цілому Закон «Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України» і Регламент ВР. «Ми практично спостерігаємо такий приклад юридичного цинізму, коли шляхом певної юридичної казуїстики формалізуються вимоги Конституції та рішення Конституційного Суду», - сказала вона, назвавши вищезазначене рішення парламенту «екзотичними юридичними процедурами», які, по суті, ігнорують і вимоги Конституції, і правові позиції КС.