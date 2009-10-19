Затримано підозрюваних у вбивстві Головного санлікаря залізниці

Працівники управління карного розшуку ГУ МВС України в місті Києві затримали трьох осіб за підозрою у вчиненні замовного вбивства Головного державного санітарного лікаря залізничного транспорту Василя Анашкіна у 2006 році.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, вбивство було скоєне 29 березня 2006 року на проспекті Григоренка у Києві. Тоді група невідомих із застосуванням вогнепальної зброї застрелила В.Анашкіна, 1949 року народження. За фактом вбивства прокуратурою Дарницького району Києва було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

У результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів затримано трьох харків’ян 1982-1973 р.н., двоє з яких – керівники товариства з обмеженою відповідальністю. При відтворенні обставин учинення злочину у них виявлено і вилучено знаряддя вбивства - пістолет ”Вальтер”.

Проводяться подальші оперативно-розшукові заходи та слідчі дії, спрямовані на встановлення і затримання замовника зазначеного вбивства, а також можливої причетності затриманих до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території Києва та інших регіонів держави.