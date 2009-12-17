Правоохоронці затримали «злодія в законі» відомого як «Лаша Сухумський»
14:27, 17 грудня 2009Право
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Тепер думають, що йому «пришити»
У Києві в результаті спільної операції працівників Управління по боротьбі з організованою злочинністю столичного ГУМВС України та ГУБОЗ МВС був затриманий грузинський «злодій в законі», відомий у кримінальних колах на прізвисько «Лаша Сухумський».
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, під час затримання «коронований злодій» намагався втекти, але за декілька хвилин був зупинений працівниками спецпідрозділу «Сокіл».
Під час особитстого обшуку у нього вилучено 10 пігулок та 30 г білого порошку, схожого на наркотичний засіб. Вилучена речовина та пігулки направлені на експертизу.
Проводяться заходи, спрямовані на виявлення злочинів, до яких міг бути причетний «Лаша Сухумський».
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