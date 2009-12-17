Правоохоронці затримали «злодія в законі» відомого як «Лаша Сухумський»

У Києві в результаті спільної операції працівників Управління по боротьбі з організованою злочинністю столичного ГУМВС України та ГУБОЗ МВС був затриманий грузинський «злодій в законі», відомий у кримінальних колах на прізвисько «Лаша Сухумський».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, під час затримання «коронований злодій» намагався втекти, але за декілька хвилин був зупинений працівниками спецпідрозділу «Сокіл».

Під час особитстого обшуку у нього вилучено 10 пігулок та 30 г білого порошку, схожого на наркотичний засіб. Вилучена речовина та пігулки направлені на експертизу.

Проводяться заходи, спрямовані на виявлення злочинів, до яких міг бути причетний «Лаша Сухумський».