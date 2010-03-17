Митці готові голодувати через виселення з Будинку актора

Театральна та акторська громадськість, а також трудовий колектив Республіканського Будинку актора готові вдатися до голодування заради того, щоб приміщення караїмської кенаси залишилось у розпорядженні Національної спілки театральних діячів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні директор Будинку актора Національної спілки театральних діячів України Вікторія МОСКАЛЕНКО.

«Ви знаєте, і колектив, і театральна громадськість як Києва, так і взагалі всієї України, можуть вдатися і до голодування, і до того, щоб цілодобово знаходитись у приміщенні, щоб цю рейдерську атаку якимсь чином відбивати. Ми до цього готові», - сказала В.МОСКАЛЕНКО, відповідаючи журналістам на запитання, до чого готовий колектив Будинку актора, щоб відстояти займане ним приміщення.

Директор закладу зазначила, що від міської влади поки не отримувала жодних пропозицій щодо переселення в інше приміщення. «Поки що нам взагалі нічого не пропонували, ніяких умов, крім однієї – щоб ми пішли на вулицю зі своїми речами», - сказала В.МОСКАЛЕНКО. При цьому вона підкреслила, що без приміщення, без концертної зали Будинок актора буде просто ліквідований і більше не існуватиме.

Крім того, В.МОСКАЛЕНКО повідомила журналістам, що питанням виселення Будинку актора висловили стурбованість посольства різних країн, які проводять у приміщенні на вул. Ярославів вал,7 свої заходи. Це, зокрема, Посольства США, Іспанії, Італії, Ірану та Чехії, заходи яких заплановано провести у Будинку актора до червня цього року.

В.МОСКАЛЕНКО висловила переконання, що озвучена представниками столичної влади причина, через яку хочуть виселити Будинок актора з кенафи, – критичний стан будівлі – не зовсім відповідає дійсності. За її інформацією, негайної реставрації потребують зовнішні карнизи будівлі та ліпнина, а загалом приміщення перебуває в задовільному стані, який не є критичним.

У свою чергу, начальник Головного управління охорони культурної спадщини КМДА Руслан КУХАРЕНКО сьогодні на засіданні спеціальної робочої групи, яка займається конфліктною ситуацією з Будинком актора, заявив, що приміщення кенаси у вкрай незадовільному стані, і це підтверджують акти обстежень, зроблені ще 2008 року. Він наголосив, що з того часу стан будівлі ще погіршився.

Р.КУХАРЕНКО зазначив, що фінансувати реставрацію та ремонт вказаної будівлі мерія не може, оскільки бюджетні кошти згідно з Бюджетним кодексом можуть витрачатися лише на ті об’єкти, які використовує територіальна громада. А в даному випадку приміщення знаходиться в оренді підприємства, що належить національній спілці. І тому саме кошти державного бюджету мають використовуватись на відповідні роботи з відновлення та реставрації.

За словами Р.КУХАРЕНКА, на відновлення будівлі караїмської кенаси необхідно не менш як 20 млн. грн. Для того щоб здійснити фінансування цих робіт, потрібно припинити оренду у некомунального підприємства або отримати фінансування з держбюджету.

Присутній на засіданні робочої групи голова Національної спілки театральних діячів Лесь ТАНЮК звернувся до членів групи з пропозицією спільно працювати над відновленням пам’ятки і попросив не припиняти дію договору оренди, особливо з огляду на те, що є постанова Кабміну, згідно з якою національні творчі спілки не можна лишати без приміщень.

За словами Л.ТАНЮКА, в договорі оренди записано лише про поточний ремонт будівлі і не йде мова про реставрацію. Поточні ремонти, за його інформацією, проводилися, і внутрішні приміщення Будинку актора перебувають у задовільному стані. Крім того, він нагадав, що два роки тому проводились протиаварійні роботи з укріплення фундаменту кенаси. «Ми вважаємо, що будинок не в критичному стані. В критичному – карнизи, ліпнина, але на це не потрібно 20 млн. грн.», - зазначив Л.ТАНЮК.

Робоча група взяла на вивчення всі документи Головного управління охорони культурної спадщини КМДА та Національної спілки театральних діячів щодо робіт, що проводились у Будинку актора, і планує на наступному засіданні продовжити розгляд питання про подальшу долю вказаної будівлі.

*** Приміщення нинішнього Республіканського Будинку актора спроектував понад 100 років тому відомий архітектор Владислав Городецький. Тоді у будівлі розташувався молитовний будинок караїмів – кенаса. Лише згодом, усередині ХХ ст. у цьому приміщенні, що в центрі Києва, оселився Будинок актора.