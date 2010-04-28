Справи стосовно викрадення дітей розглядатимуть окремим провадженням

Кабінет Міністрів пропонує внести зміни до Цивільного процесуального кодексу України, узгодивши його положення з Гаазькою Конвенцією про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей. Відповідний проект закону, що був розроблений Міністерством юстиції, схвалено сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

Як повідомив Міністр юстиції Олександр Лавринович, законопроект розроблений з метою створення законодавчих умов для належного виконання українськими судами вимог указаної конвенції.

Запропоновані законодавчі зміни мають на меті забезпечити дотримання вимог Гаазької Конвенції, які стосуються особливостей та строків розгляду справи про повернення до постійного місця проживання в іноземній державі дитини, що не досягла шістнадцяти років, яка протиправно вивезена або утримується одним з батьків.

Пропонується передбачити, що справи про повернення дитини, яка не досягла шістнадцяти років, розглядаються судами в порядку окремого провадження.

За словами Міністра юстиції, при розробці проекту закону була врахована також практика Європейського суду з прав людини, який вважає, що недотримання вимог Гаазької Конвенції щодо строків розгляду справ та інших її положень призводить до порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (відповідно ст.11 Конвенції про захист прав людини питання про повернення дитини має бути вирішено протягом шести тижнів).

*** Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей була підписана державами - учасницями 25 жовтня 1980 року. Україна приєдналася до цієї Конвенції 11 січня 2006 року.

Під терміном «викрадення» Конвенція передбачає незаконне переміщення або утримування дитини, якщо при цьому порушуються права піклування про дитину відповідно до законодавства держави, у якій дитина постійно мешкала до переміщення або утримування.