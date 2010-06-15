КС визначився з правом на приватизацію житла з держфонду

Конституційний Суд України визначив, що право громадянина на безкоштовну приватизацію житла з державного фонду обмежується встановленою законом максимальною нормою площі, яка приватизується безкоштовно

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було оприлюднено сьогодні головою КС Андрієм СТРИЖАКОМ.

Згідно з рішенням КС, приватизація загальної площі у кількох квартирах (будинках) державного житлового фонду у межах встановленої санітарної норми та номінальної вартості житлового чека не є повторною.

Суд вирішив, що в аспекті конституційного звернення громадянки України Ганни ВЛАСОВОЇ щодо офіційного тлумачення положення п. 5 ст. 5 Закону «Про приватизацію Державного житлового фонду», згідно з яким кожний громадянин України має право приватизувати займане ним житло безоплатно у межах номінальної вартості житлового чека або частковою доплатою один раз, необхідно розуміти так, що право громадян України на безоплатну приватизацію державного житлового фонду вважається реалізованим один раз, якщо громадянин України повністю використав житловий чек для приватизації житла у державному житловому фонді і в його власність безоплатно передано в одній чи кількох квартирах (будинку) загальну площу з розрахунку санітарної норми 21 кв. м загальної площі на наймача і кожного члена його сім’ї та додатково 10 кв. м на сім’ю.

Крім того, таке право громадянина вважається реалізованим один раз у випадку, якщо у власність наймача і кожного члена його сім’ї передано загальну площу однієї квартири (будинку), що перевищує встановлену санітарну норму з оплатою вартості надлишкової загальної площі приватизованого житла, а також площу житла меншу, ніж встановлена санітарна норма, а залишок житлового чека використано для приватизації частки майна державних підприємств, земельного фонду.

Також право вважається використаним, якщо весь житловий чек використано для приватизації частки майна державних підприємств або земельного фонду.