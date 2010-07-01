Експерти критикують антикорупційну експертизу

“Сьогодні в Україні запрацювала ще одна безглузда процедура, яка непогано оплачуватиметься з державної казни, - обов’язкова антикорупційна експертиза проектів нормативних актів”, - пише тижневик “Коментарі:”.

Як відзначає видання, експертні висновки ні на що реально не впливатимуть. Закон не зобов’язує авторів сумнівного проекту нічого змінювати, а просто - взяти до відома результати експертизи. Висновки бюро для загального користування публікуються тільки у випадку відповідного рішення уряду, і тільки через 15 днів після прийняття нормативного акта.

За оцінкою «Коментарів:», бюро антикорпуційної експертизи доведеться на рік аналізувати не менш як 6 тис. законопроектів і проектів нормативних актів Президента й уряду.

Першим за продукуванням документів є Кабмін (від 2300 до 3000 постанов і розпоряджень), на другому місці - Верховна Рада, у якій щорічно реєструється близько 2000 законопроектів, на третьому місці – Президент (попередники Віктора ЯНУКОВИЧА підписували щорічно приблизно 1500 документів). Якщо ж брати до уваги й інші органи влади, до документів яких завжди чимало запитань - особливо ДПАУ, Держмитслужба, МООЗ, Міносвіти тощо, то обсяги антикорупційної роботи можуть зрости ще удвічі.

Досвід Головного науково-експертного управління апарата ВРУ, пише видання, свідчить, що один юрист здатен сумлінно проаналізувати не більше одного законопроекту на тиждень.