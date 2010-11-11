Удосконалено механізм контролю над правами засуджених

Кабінет міністрів привів у відповідність до вимог чинного законодавства власну постанову від 1 квітня 2004 року про затвердження положення про спостережні комісії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, зокрема, постанову узгоджено з положеннями Закону України ”Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо забезпечення прав засуджених осіб в установах виконання покарань”.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, зміни до урядової постанови розробляло Міністерство юстиції. Зокрема, новою редакцією положення про спостережні комісії визначено чіткий порядок утворення та склад спостережних комісій.

Крім того, відповідно до внесених змін, членам спостережних комісій надано право відвідувати установи виконання покарань без спеціальних дозволів.

Змінами до постанови встановлено також обов’язок для спостережних комісій щодо інформування громадськості через засоби масової інформації про результати своєї роботи та про стан дотримання прав людини, основних свобод і законних інтересів засуджених під час виконання кримінальних покарань тощо.

Як наголосив міністр юстиції, мета внесених змін - вдосконалення організації громадського контролю за дотриманням прав людини, основних свобод і законних інтересів засуджених та осіб, звільнених від відбування покарання. Крім того, практична реалізація нових положень має сприяти забезпеченню процесу виправлення і ресоціалізації засуджених та створенню належних умов для їхнього тримання з боку органів та установ виконання покарань.