Макаревич про російську пропаганду: перетворюють людей на злісних дебілів

Фронтмен «Машини часу» констатував, що з росіянами відбувається щось жахливе.

Відомий російський музикант Андрій Макаревич заявив, що жителі США набагато добріші за громадян РФ, оскільки кремлівська пропаганда перетворює людей на «злісних дебілів».

Читайте такожВ Петербурзі вчитель написала "дурень" на лобі школяра

«Якихось три роки не був в Америці. І вперше вразило - наскільки вони спокійніше, веселіше і добріші за нас. Це не вони стали краще - вони не стали краще. Це з нами відбувається щось жахливе», - зазначив він у Facebook.

У коментарях до публікації музикант погодився з думкою одного з користувачів про те, що пропаганда путінської Росії набагато ефективніше пропаганди СРСР.

«Їй-богу, мені здається вони відкрили якийсь двадцять п'ятий кадр, який реально перетворює людей на злісних дебілів», - уклав Макаревич.

Нагадаємо, у вересні минулого року Андрій Макаревич розкритикував відкритий в Москві пам'ятник конструктора-зброяра Михайла Калашникова.