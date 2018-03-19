Макаревич про російську пропаганду: перетворюють людей на злісних дебілів

19:04, 19 березня 2018
Русский міръ
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Макаревич прокоментував три роки впливу кремлівської пропаганди на росіян / nn.by

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«Якихось три роки не був в Америці. І вперше вразило - наскільки вони спокійніше, веселіше і добріші за нас. Це не вони стали краще - вони не стали краще. Це з нами відбувається щось жахливе», - зазначив він у Facebook.

У коментарях до публікації музикант погодився з думкою одного з користувачів про те, що пропаганда путінської Росії набагато ефективніше пропаганди СРСР.

«Їй-богу, мені здається вони відкрили якийсь двадцять п'ятий кадр, який реально перетворює людей на злісних дебілів», - уклав Макаревич.

Нагадаємо, у вересні минулого року Андрій Макаревич розкритикував відкритий в Москві пам'ятник конструктора-зброяра Михайла Калашникова.

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Теги: #пропаганда#Россия