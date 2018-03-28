У Росії автобус МНС поїхав перевіряти пожежну безпеку торгового центру і загорівся (відео)

Після трагедії в кемеровському ТЦ по всій Росії проходять перевірки систем пожежної безпеки в ТЦ.

У Росії загорівся автобус, в якому перебували журналісти, запрошені для висвітлення перевірок дотримання вимог пожежної безпеки в торгових центрах Володимира.

Про це повідомила ТАРС керівник прес-служби МНС по Володимирській області Катерина Шулаева.

Люди оперативно евакуйовані, постраждалих немає.

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"В автобусі стався спалах під час прямування. Його [загоряння] відразу ліквідували, людей евакуювали, всі живі і здорові", - уточнила співрозмовниця агентства.

В момент загорання в автобусі знаходилися близько 12 осіб - представники прес-служби та місцевих ЗМІ, які брали участь у висвітленні спільної перевірки торгових центрів, організованою МНС і прокуратурою.

Зазначимо, що після трагедії в кемеровському ТЦ по всій Росії проходять перевірки систем пожежної безпеки в ТЦ.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові відбувся 25 березня. За інформацією МНС РФ, займання виникло на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. За останніми даними, в результаті пожежі загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей, а також 200 тварин з контактного зоопарку.