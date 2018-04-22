Барокамеру, в якій міг тренуватися Гагарін, знайшли розпиляною у пункті прийому металу

Зловмисники завантажили музейний експонат у вантажівку за допомогою крана-маніпулятора і вивезли з автостоянки в Строгіно, а потім здали на металобрухт.

Барокамеру, в якій міг тренуватися космонавт Юрій Гагарін, виявили розпиляною у пункті прийому металу в Москві. Вона була вже частково утилізована, повідомили ТАСС в суботу, 21 квітня, в прес-службі столичного главку МВС. Оперативники також затримали другого підозрюваного в крадіжці барокамери — ним виявився 38-річний приїжджий. Відзначається, що зловмисники завантажили музейний експонат у вантажівку з допомогою крана-маніпулятора і вивезли з автостоянки в Строгіно, а потім здали на металобрухт. Камера знаходилася в реставраційному цеху на підприємстві, де повинні були дізнатися, чи на цьому апараті тренувалися Юрій Гагарін, Герман Титов та інші радянські космонавти. Раніше 20 квітня повідомлялося про затримання першого підозрюваного — 29-річного жителя Мурманської області. Про викрадення барокамери стало відомо 16 квітня.

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