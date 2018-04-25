У російській глибинці коханець спробував знищити будинок дівчини за допомогою чобота

Чоловік підпалив взуття і кинув її під диван, який стояв на веранді котеджу. В результаті почалася пожежа, але її вдалося вчасно загасити.

В одному з селищ в Карелії (РФ) розлючений чоловік спробував спалити будинок колишньої співмешканки за допомогою гумового чобота. Про це повідомляється на сайті регіонального міністерства внутрішніх справ Росії.

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Чоловік підпалив взуття і кинув її під диван, що стояв на веранді котеджу. В результаті почалася пожежа, але її вдалося вчасно загасити. Житлова споруда залишилася практично неушкодженою, ніхто з мешканців також не постраждав.

Власниця будинку звернулася за допомогою в поліцію. Оперативники швидко встановили всі обставини події. Деякий час тому заявниця проживала спільно з 30-річним чоловіком. Напередодні події вона повідомила йому, що їхні стосунки остаточно завершені. Це зачепило колишнього співмешканця, і він вирішив помститися. Гумовий чобіт, використаний при підпалі, він знайшов на вулиці. Громадянин РФ дає свідчення.