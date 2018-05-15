У Росії «скасували» судове рішення про блокування Telegram після провальних спроб заблокувати месенджер

Юристи Telegram подали до Мосміськсуду апеляційну скаргу, в якій вказали на грубі юридичні порушення, допущені при розгляді судом питання блокування.

Рішення Таганського суду Москви про блокування месенджера Telegram поки що не набрало чинності, оскільки представники Telegram його оскаржили.

Про це повідомляє «РБК» з посиланням на прес-секретаря Мосміськсуду Уляну Солопову.

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Раніше на сайті Таганського суду з'явилася інформація про набуття рішенням чинності з 15 травня. За словами Солопової, інформація про початок дії рішення з'явилася на сайті автоматично з урахуванням термінів і буде знята.

Відзначається, що юристи Telegram подали апеляційну скаргу в Мосміськсуд. У документі йдеться, що рішення про блокування месенджера прийнято «з грубими порушеннями процесуального законодавства».

Так, суд порушив принцип змагальності процесу і право відповідача на захист. Більш того, Роскомнагляд взагалі не мав повноважень подавати позов такого роду.

Окремо зазначено, що блокування позбавило близько 15 млн росіян важливого джерела інформації та безпечного каналу зв'язку, а також «завдало згубного впливу на широке коло інтернет-сервісів, які не мають нічого спільного з Telegram».

У той же час в Twitter Роскомнагляду пояснили, що рішення Таганського районного суду Москви від 13 квітня 2018 року стосовно Telegram, згідно з його резолютивної частини, скеровано до негайного виконання з моменту прийняття.

«Негайне виконання рішення суду не потребує очікування набрання ним законної сили», - підкреслили в РКН.

Нагадаємо, з 16 квітня Telegram за рішенням суду намагалися блокувати в Росії за відмову надати ФСБ ключі шифрування повідомлень користувачів. Оскільки месенджер став використовувати для обходу блокування сервери американських компаній Amazon і Google, Роскомнадзор почав обмежувати до них доступ. Заблокованими опинилися майже 20 млн адрес, постраждали десятки сервісів і веб-сайтів, що не мають до Telegram жодного стосунку.

Сам Telegram, при цьому, продовжував працювати, незважаючи на всі зусилля силовиків.