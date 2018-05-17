Войовниче мракобісся: в Росії "загони Путіна" "поховали" Telegram, Трампа і Дурова

Першим в яму "активісти" поклали портрет президента США, після нього - фотографію Іванки Трамп.

У Росії учасники так званого громадського руху «Загін Путіна» 16 травня в Краснодарі біля штабу руху провели чергову акцію — закопали в землю портрети президента США Дональда Трампа, його дочки Іванки Трамп, російського опозиційного політика Олексія Навального і засновника месенджера Telegram Павла Дурова.

Про це повідомляє Daily Storm. Першим в яму "активісти" поклали портрет президента США, слідом за ним — фотографію Іванки Трамп, додавши, що "більш кровожерливої жінки в світі немає".

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Туди ж пенсіонери поклали і портрет опозиціонера Олексія Навального. «Поховали» і «канал, який пособник терористам у всьому світі» — зображення іконки месенджера Telegram, а потім поклали в яму портрет Павла Дурова і прапор США.

Раніше повідомлялося, що засновник месенджера Telegram Павло Дуров закликав жителів Москви вийти на мітинг за свободу інтернету.